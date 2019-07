De Ligt alla Juve: nel contratto spunta una clausola, i dettagli

Matthias De Ligt è un nuovo giocatore della Juventus. La gioia dei tifosi è tanta, ma nel contratto spunta una clausola rescissoria che fa preoccupare.

Il difensore centrale dell’Ajax è diventato un nuovo giocatore dei bianconeri. Il ragazzo, i cui interessi nella trattativa sono stati curati dal potente Mino Raiola, ha firmato un contratto di 5 anni a 12 milioni di euro a stagione, eppure andando a leggere con attenzione questo contratto si scopre una clausola che fa preoccupare non poco i tifosi della Juventus.

Contratto De Ligt, i dettagli: clausola rescissoria da 150 milioni

Ebbene sì, andando più nel dettaglio del contratto che lega De Ligt alla Juventus scopriamo che è presente una clausola rescissoria da 150 milioni di euro. Questa, tuttavia, sarà però esercitabile soltanto dopo 2 anni, quindi a partire dal 2021.

Questo fattore può essere senz’altro considerato positivo per i bianconeri soprattutto se il suo valore di mercato, si spera, si alzerà di parecchio; allo stesso tempo, però, la sola sua esistenza presuppone che il calciatore potrebbe non rimanere in bianconero tanto a lungo se qualcuno si presentasse con quella cifra.

Francesco Bergamaschi

