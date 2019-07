Demiral al Milan, Calciomercato Juventus: prezzo fissato

Demiral è un obiettivo di calciomercato del MIlan. La Juventus che lo ha acquistato dal Sassuolo quest’estate, ha fissato il prezzo ed è molto alto.

I difensori centrali in casa Juve iniziano ad essere parecchi dopo l’arrivo di De Ligt ed è per questo che qualcuno, salvo clamorosi colpi di scena, dovrebbe partire. Il meno indicato sarebbe proprio il neo acquisto arrivato in estate dai neroverdi, ma il Milan ci vuole provare, ma il Fair Play Finanziario incombe.

Demiral al Milan, Calciomercato: la Juve fissa il prezzo

Fabio Paratici tramite alcuni mediatori ha fatto pervenire al Milan il prezzo ufficiale per lasciar partire Demiral: 40 milioni di euro. Per una cifra inferiore a questa il ragazzo non si muove.

I rossoneri difficilmente potrebbero arrivare a questi numeri soprattutto per il FFP ed è per questo che starebbero pensando all’inserimento di una contropartita tecnica.

Alessio Romagnoli? Al momento è presto per dirlo. Ne sapremo di più nei prossimi giorni.

