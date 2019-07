Neymar-Juve, Calciomercato: scambio in arrivo?

Neymar alla Juventus è un sogno possibile di calciomercato? Dalla Spagna arrivano voci di uno scambio con un top player bianconero: il Psg ci pensa.

Dalla Spagna ne sono sicuri. El Mundo Deportivo addirittura dedica la prima pagina del proprio giornale online: Neymar-Juventus, un affare possibile.

Calciomercato Juventus: Neymar-Dybala, scambio possibile?

Il talentuoso esterno offensivo di proprietà del Paris Saint-Germain, infatti, è sempre più lontano dai parigini, i quali ormai si sono convinti a voler cedere il ragazzo non tanto per il suo rendimento quanto per non voler tenere in rosa il brasiliano che non darebbe il massimo per la causa.

Ecco allora che i campioni di Francia pensano uno scambio con un vero e proprio top player di proprietà della Vecchia Signora che quest’anno, causa la presenza di Cristiano Ronaldo ed un’annata storta, non ha convinto a pieno né società né tanto meno i tifosi: stiamo parlando di Paulo Dybala.

La Joya, che quest’anno aveva sulle spalle il numero 10, raramente è stato decisivo come l’ex allenatore bianconero e l’intera società si aspettava.

Il Psg non ha mai nascosto l’interesse dell’argentino e, per questo motivo, El Chiringuito parla di un possibile scalo tra Neymar e Dybala, ben consapevoli del fatto che non sarà semplice.

Non è un mistero, infatti, che il padre-agente dell’ex giocatore del Barcellona stia bussando alla porta dei principali club europei (cioè coloro che materialmente potrebbero permettersi di pagare il suo oneroso ingaggio) per capire se ci possono essere margini di manovra.

Tra le tante squadre con cui l’uomo ha avuto un colloquio c’è ovviamente la Juventus che, come prevedibile, si è dimostrata interessata a Neymar, ma alle giuste condizioni: Fabio Paratici, infatti, non vorrebbe spendere più di quanto la società di Corso Galileo Ferraris possa permettersi, benché i bilanci siano eccellenti e la borsa sorride.

Insomma, un investimento potrebbe essere fatto, ma con un occhio al bilancio. Buon senso: questa sembra essere la parola chiave, con la consapevolezza che, dopo De Ligt e Ronaldo, un altro grande colpo potrebbe arrivare in casa bianconera per la gioia di Maurizio Sarri ed, ovviamente, di tutti i tifosi.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK