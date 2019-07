Kean sul mercato, Juventus: arriva l’offerta dell’Arsenal

Kean sul mercato, è questa la notizia che circola da qualche ora intorno al mondo bianconero. L’attaccante bianconero è nel mirino, tra le altre, dell’Arsenal.



Moise Kean potrebbe finire sul mercato e lasciare la Juventus. Questo è quello che si percepisce da alcune indiscrezioni che arrivano dal mercato estivo.

Kean, ecco l’offerta dell’Arsenal

Maurizio Sarri cerca di fare il punto sulla rosa bianconera e già sta lavorando per migliorare ogni reparto. In difesa è arrivato De Ligt, a centrocampo si sogna Pogba, ma al momento ci sono Ramsey e Rabiot. In attacco dovrebbero andar via Mandzukic, Higuain e a rischio sembra essere anche Kean.

L’attaccante dell’Under 21 è entrato nel mirino di Ajax e Arsenal, inoltre bisogna capire se Sarri vorrà puntare anche sul giovane attaccante, anche se, secondo indiscrezioni, gli inglesi avrebbero presentato un’offerta di circa 35 milioni. Adesso bisogna capire quali possono essere le ipotesi che seguiranno una sua possibile partenza. Circola voce anche di un clamoroso scambio con il Milan per Piatek.

