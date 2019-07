Il gol di Cesinha fa esplodere il Team K League con l’esultanza di tre giocatori in stile Cristiano Ronaldo. Mano vicina all’orecchio con mossa del dito e salto a girare con urlo finale.

E’ sembrato un gesto di riverenza, non di sfottò, in un paese dove il portoghese è amato. Ronaldo infatti dalla panchina, quando ha visto quanto fatto dai ragazzi in campo, è scoppiato a ridere dimostrando ancora una volta grande professionalità e anche grande umiltà.

Esultanza Ronaldo, tre giocatori del Team K League lo imitano e…

Alla fine del primo tempo i calciatori sono andati a salutare Cr7 e non ci sono state polemiche. In un primo momento sembrava che il calciatore non avesse gradito, ma poi si è capito dallo scambio all’intervallo che il clima è molto disteso.

Come potrebbe essere diversamente in una gara che alla fine ricordiamo è un’amichevole alla quale però il Team K League tiene tantissimo proprio perché contro un grandissimo campione come Cristiano.

