Non capita spesso di vedere Cristiano Ronaldo in panchina, anche se si tratta di un’amichevole. Maurizio Sarri ha deciso di risparmiarlo dalla sfida contro il Team di K League.

La scelta è stata quella dell’attacco di peso con Gonzalo Higuain e Mario Mandzukic, una scelta atipica che si appoggia sulla qualità del calciatore croato abile anche a giocare come seconda punta.

Ronaldo in panchina, Sarri fa scontenti gli asiatici

D’altronde Cristiano Ronaldo aveva giocato entrambe le prime amichevoli di questa tournée in oriente. Quelli che saranno meno felici sono gli asiatici che vedono nell’arrivo di Cristiano un vero e proprio evento.

Di certo ci sarà spazio per Cr7 magari per uno spezzone nella ripresa. I bianconeri sono in campo con notevole ritardo per via del ritardo della squadra bianconera con il pullman.

