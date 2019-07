Matuidi ai saluti, Calciomercato: il francese torna al Psg

Matuidi lascia la Juventus per tornare in Francia e più precisamente al Paris Saint Germain. Il centrocampista non sembra aver convinto Sarri che potrebbe anche pensare di lasciarlo partire.

Blaise Matuidi è stato sicuramente tra i protagonisti dell’ultima stagione bianconera, ma adesso, con l’arrivo di Sarri sulla panchina, le cose sembrano essere cambiate.

Calciomercato, Matuidi torna al Paris Saint Germain

La Juventus potrebbe far partire Matuidi. Infatti, secondo il portale francese “Paris United”, il centrocampista avrebbe confidato al suo entourage di non esser contrario ad un suo ritorno al Paris Saint Germain. Anche il Monaco è sulle sue tracce.

Addirittura, secondo gli esperti di mercato, il club monegasco avrebbe già avuto un colloquio con Mino Raiola e lo stesso Matuidi i per trattare il possibile trasferimento in Francia. Bisogna dire che sono diverse le proposte sul tavolo del centrocampista francese, adesso la Juventus dovrà valutare se tenerlo in rosa o provare a fare cassa.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK