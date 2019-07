C’è una sorpresa nel calciomercato Juventus con diversi calciatori importanti che potrebbero ancora arrivare a Torino.

Andiamo però con ordine, evidenziando i calciatori che sono arrivati in bianconero. Si parte dalla porta dove abbiamo visto tornare Gigi Buffon con Mattia Perin che ha le valigie pronte in mano. In difesa c’è stato lo scambio tra Leonardo Spinazzola e Luca Pellegrini con la Roma, oltre all’acquisto di Matthijs de Ligt il più importante fino a questo momento.

Calciomercato Juventus, c’è una sorpresa per i bianconeri

A centrocampo sono arrivati due parametro zero d’eccezione come Adrien Rabiot e Aaron Ramsey. Difficile capire cosa accadrà ora con diversi campioni che potrebbero finire nel mirino soprattutto in attacco dove a parte il ritorno di Gonzalo Higuain non si è fatto molto.

Torniamo un attimo in difesa dove serve un terzino, visto che in rosa ce ne sono tre più Pellegrini che partirà in prestito. L’obiettivo numero uno all’improvviso è diventato Dani Alves con attenzione su Matteo Darmian. In mezzo al campo si devono decidere le posizioni di Sami Khedira e Blaise Matuidi. Se dovessero partire entrambi arriverà un altro interprete in mezzo.

Davanti serve una punta centrale, il dubbio è tra Romelu Lukaku e Mauro Icardi. Valutazioni che vanno fatte attraverso la prossima cessione di Paulo Dybala e Mario Mandzukic e con qualcuno che sogna ancora l’arrivo di Neymar Jr.

