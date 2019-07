Eriksen alla Juventus, Calciomercato: in Spagna sono sicuri!

Eriksen alla Juventus può essere un colpo di calciomercato molto interessante. In Spagna sono sicuri dell’affare per i bianconeri.

Secondo Marca a richiedere il calciatore danese del Tottenham sarebbe stato Maurizio Sarri. Si potrebbe prendere anche a una cifra accessibile visto che è in scadenza 2020 e non ha intenzione di rinnovare. Dopo sei anni agli Spurs ha intenzione infatti di cambiare maglia.

Giocatore di grande livello può fare la differenza al centro del campo. Nato come trequartista negli ultimi anni è stato arretrato in mezzo al campo. Il Real Madrid si sarebbe tirato indietro dall’affare, puntando forte su Paul Pogba del Manchester United per una cifra attorno ai 150 milioni di euro.

