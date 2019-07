Patrice Evra si ritira, l’annuncio è arrivato da parte del calciatore che ha postato su Twitter un video dei suoi momenti più importanti.

Il calciatore era ingiustamente passato alla storia per quella palla spazzata via in una gara contro il Bayern Monaco che costò una qualificazione in Champions. Ma il ragazzo offrì grandi prestazioni, dimostrandosi giocatore di grandissima qualità e tecnica.

Patrice Evra si ritira, addio al terzino francese

Immediata è stata la risposta della squadra bianconera che su Twitter l’ha salutato, sottolineando: “E’ stato bellissimo condividere una parte del nostro cammino insieme”.

Pat non aveva mai dimenticato la squadra bianconera, dedicando ai tifosi tantissimi post e lanciando messaggi d’affetto anche prima di partite molto delicate.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK