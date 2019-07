Dybala per Lukaku, Calciomercato Juventus: firma a un passo

Lo scambio Dybala per Lukaku si farà. L’agente del calciatore della Juventus è in Inghilterra per chiudere questo grosso affare di calciomercato.

Secondo Sky Sport il procuratore del calciatore sarebbe volato a Manchester per chiudere tutto. L’affare dunque potrebbe essere arrivato all’epilogo con i bianconeri che avrebbero anche un piccolo conguaglio economico da poter esercitare nell’affare.

Gianluca Di Marzio ha specificato che sono ore caldissime per la trattativa. La Joya vorrebbe a tutti i costi rimanere a Torino per conquistare Maurizio Sarri, ma sembra che la società abbia già deciso.

Ricordiamo che l’argentino tornerà dopodomani dalle ferie perché è stato impegnato fino alla fine nella Coppa America con la magia dell’Argentina. Sarri ovviamente avrà già dato la sua opinione alla dirigenza che al momento sembra orientata alla cessione.

