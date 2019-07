Lukaku per Dybala, Calciomercato: C.Ronaldo ha detto sì!

Dall’Inghilterra arrivano notizie sullo scambio Lukaku per Dybala che infiamma queste ore di calciomercato con la Juventus pronta all’affare.

Secondo il Daily Mail avrebbe detto di sì Cristiano Ronaldo, pronto ad accogliere il belga per fargli da spalla davanti. Un centravanti di peso che potrebbe permettere ai bianconeri di trovare i gol mancati in questa stagione nel momento decisivo.

Per ora l’unico nodo da sciogliere rimane la volontà del calciatore argentino che non sembra intenzionato a lasciare Torino. La Joya vorrebbe parlare con Maurizio Sarri per giocarsi le sue carte a Torino.

La società però ormai ha deciso, pare, di cederlo e vorrebbe farlo al più presto per dare a Maurizio Sarri quell’attaccante di cui ha tanto bisogno. Staremo a vedere quello che accadrà nelle prossime ore.

