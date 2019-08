Mario Mandzukic lascia la Juventus. La scelta della società è definitiva ma le squadre interessate sono tante: le offerte non soddisfano i bianconeri.

Sono davvero tantissime le pretendenti per Mario Mandzukic, l’attaccante croato della Juventus che è sempre più in procinto di lasciare la formazione bianconera durante questa sessione estiva di calciomercato.

Il ragazzo non rientra più nei piani dei bianconeri di Maurizio Sarri e, per questo motivo, si starebbe cercando per lui una nuova destinazione.

Le pretendenti sono davvero tantissime, anche top club, che avrebbero effettuato sondaggi più o meno formali per strapparlo alla Vecchia Signora, ma le offerte non sembrano al momento convincere Nedved e Paratici e farlo partire.

Mandzukic lascia la Juventus, Calciomercato: nuova pretendente

Oltre a Manchester United, Fenerbache, Bayern Monaco e Borussia Dortmund, che nelle scorse settimane avevano effettuato un sondaggio con l’agente del ragazzo per capire la fattibilità economica dell’operazione, in queste ultime ore è spuntata una nuova pretendente.

Stiamo parlando del Psg, con Leonardo che sarebbe un suo grandissimo estimatore e che, allo stesso tempo, avrebbe trovato in lui quell’attaccante di qualità, esperienza e di spogliatoio che in questo momento ai parigini manca.

Il Paris Saint-Germain, però, si è bloccato davanti al prezzo che i bianconeri hanno fatto trapelare: 15 milioni di euro per il cartellino della punta 33enne. Insomma, una cifra davvero importante per un calciatore che, soprattutto nelle prime uscite stagionali con la Vecchia Signora di quest’anno, ha mostrato di aver perso un po’ di smalto dei tempi migliori, complice una carta d’identità ingiallita.

La scelta, però, è definitiva: Mario Mandzukic lascerà la Juventus. Bisognerà soltanto attendere l’offerta giusta.

