Joao Cancelo ha deciso il suo futuro: sarà alla Juventus o al Manchester City? Il terzino portoghese potrebbe lasciare Torino: la sua scelta è chiara.

Sembra avere preso una decisione Joao Cancelo riguardo al proprio futuro. Il terzino portoghese della Juventus, che sta per iniziare la sua seconda stagione in bianconero, sembrerebbe aver fatto chiarezza sul proprio destino nel calciomercato: rimarrà a Torino oppure si trasferirà al Manchester City?

Cancelo al Manchester City, Calciomercato Juventus: la decisione

Il ragazzo classe 1991, autore di una buona stagione ma fatta di alti e bassi, ha preso la sua decisione, anche se non è quella che ci si aspetta: il nazionale del Portogallo, infatti, ha espresso il desiderio di rimanere alla Juventus.

Allo stesso tempo, tuttavia, qualora la Vecchia Signora decida di lasciarlo partire, la sua unica destinazione dovrà essere alla corte dei Citizens, l’unica squadra che ha deciso fortemente di puntare su di lui.

Al momento l’offerta della compagine allenata da Pep Guardiola non arriverebbe a 40 milioni di euro, cifra minima e necessaria per strappare Cancelo alla Juve, tuttavia le prossime ore saranno decisive per capire in un senso o nell’altro se l’affare si farà o no.

Cancelo in questo momento vive tra Manchester City e Juventus in un limbo che ben presto si evolverà. Staremo a vedere.

