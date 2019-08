Juventus, Chiellini: arrivano buone notizie per lui

Arrivano buone notizie per la Juventus e per Giorgio Chiellini: l’annuncio su Twitter fa tirare un sospiro di sollievo ai tifosi.

Se sul mercato qualcosa finalmente si sta muovendo, sia in entrata sia in uscita, Maurizio Sarri e la Juventus possono sorridere grazie al rientro in gruppo di un giocatore fondamentale per il nuovo corso dei bianconeri: stiamo parlando di Giorgio Chiellini.

Juventus: Chiellini dopo infortunio torna in gruppo

Il difensore centrale bianconero, nonché capitano della Vecchia Signora quest’anno, dopo l’infortunio al polpaccio che durante tutta la scorsa stagione lo ha tormentato a fasi alterne, è finalmente tornato ad allenarsi con il resto della squadra.

Come si dice in questi casi, il ragazzo è tornato in gruppo e la gioia per questa notizia non c’è soltanto nel cuore dei tifosi, ma anche e soprattutto per il calciatore stesso che ha postato una foto su Twitter ed un pensiero breve ma significativo.

Nello scatto “rubato” durante l’allenamento si possono notare sullo sfondo alle prese con i piccoli ostacoli anche Bernardeschi, De Ligt, Higuain ed Emre Can.

Di nuovo in gruppo con i miei compagni 💪🏻⚪⚫ #LiveAhead pic.twitter.com/ig7qy9aUcV — Giorgio Chiellini (@chiellini) 5 agosto 2019



La Juventus quindi ha dato il benvenuto al suo difensore centrale che farà coppia insieme al giovanissimo De Ligt in mezzo alla retroguardia bianconera.

