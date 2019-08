Danilo alla Juventus nello scambio con Cancelo è ormai cosafatta. Domani ci saranno le visite mediche: Gianluca Di Marzio ne è sicuro. I dettagli.

Ci siamo, è tutto pronto e domani sarà il grande giorno: Danilo può di fatto considerarsi un nuovo giocatore della Juventus. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, infatti, Juventus e Manchester City hanno di fatto perfezionato lo scambio tra il terzino brasiliano e Joao Cancelo, con quest’ultimo che raggiungerà i Citizens di Pep Guardiola.

Danilo alla Juventus, Calciomercato: Joao Cancelo al Manchester City

I dettagli economici di questo scambio parlano infatti di uno scambio tra i due cartellini in aggiunta ad un conguaglio economico in favore della società di Corso Galileo Ferraris di 28 milioni di euro.

Domani quindi il terzino classe 1991, nel giro della nazionale del Brasile, arriverà a Torino dove sosterrà la visite mediche, anche se non è da escludere il fatto che possano essere posticipate a mercoledì.

Lo scambio tra esterni bassi di difesa permetterà così alla Juve di incassare altro denaro da poter reinvestire sul mercato ma allo stesso tempo rimanere coperta nel reparto di difesa, che quest’anno ha subito parecchi cambiamenti con l’addio di Barzagli e gli arrivi di De Ligt e Demiral.

Cancelo saluta così la formazione bianconera dopo una stagione fatta di alti e bassi in cui non ha convinto a pieno: la sua pedina di scambi, che nell’ultima stagione al Manchester City ha trovato poco spazio (solo 23 presenze per lui) è pronta a cambiare aria. Danilo alla Juventus: manca poco e sarà ufficiale.

