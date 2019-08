La Juventus, dopo l’amichevole di Vilar Perosa, potrebbe giocare un’altra amichevole contro un avversario inaspettato. La possibile data della partita.

Dopo la fine dell’International Champions Cup, culminata con la sconfitta contro l’Atletico Madrid, per la Juventus l’ultimo test pre-stagionale sarà quello di Villar Perosa, appuntamento di festa in cui la Juventus A sfiderà la Juventus B. Almeno in teoria. Già, perchè potrebbe esserci un’altra amichevole, un ultimo test prima dell’avvio del campionato di Serie A contro il Parma del 24 agosto 2019.

Juventus-Pescara amichevole si gioca? La data

Come sappiamo, mercoledì 14 agosto, ossia fra due giorni, è fissata l’amichevole di Villar Perosa, tuttavia sabato 17 agosto 2019 potrebbe esserci un’altra nuova partita per la Juventus di Maurizio Sarri.

L’avversario in questione potrebbe infatti essere il Pescara che, come scrive Il Corriere dello Sport, potrebbe essere il banco di prova finale fino all’inizio del campionato.

I Delfini, che militano in Serie B, ieri hanno sconfitto il Mantova in Coppa Italia per 3-2 soffrendo, mentre domenica prossima se la vedranno con l’Empoli. Il giorno prima potrebbe esserci un’amichevole contro la Juventus? Staremo a vedere se ci saranno notizie ufficiali in merito nei prossimi giorni.

