Pellegrini al Cagliari, Calciomercato: il terzino torna in Sardegna

Pellegrini al Cagliari è uno dei colpi di mercato attesi in terra Sarda da qualche giorno. Giulini ed il suo staff avrebbero messi nel mirino il terzino bianconero.



Luca Pellegrini sarà un giocatore del Cagliari tra qualche ora. Secondo alcune indiscrezioni la Juventus avrebbe concluso la trattativa con i sardi per il prestito del giocatore.

Calciomercato, Pellegrini torna al Cagliari

Secondo il Corriere dello Sport, il diesse dell’Atalanta Zamagna avrebbe, da qualche settimana, messo nel mirino Luca Pellegrini. Il terzino della Juventus era il primo degli obiettivi per la corsia sinistra.

Maurizio Sarri ha dato l’ok per la cessione, anche se in prestito, del terzino ex Roma. Il difensore ha già giocato al Cagliari nel finale della scorsa stagione ed è pronto a tornare in terra sarda. Le due società non avrebbero ancora trovato un accordo ufficiale, ma sembra tutto pronto per il trasferimento in prestito del laterale.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK