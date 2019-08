Moise Kean è stato protagonista del calciomercato Juventus in uscita, lasciando i bianconeri per andare a giocare in Premier League con l’Everton.

Il calciatore ha rivelato, come riportato da SportMediaset, che: “Prima di lasciare la Juventus mi sono confrontato con i miei compagni di squadra. Anche Cristiano Ronaldo mi ha detto di inseguire i miei sogni e di lavorare sodo”. Qualcuno mormora che questa dichiarazione abbia fatto arrabbiare Maurizio Sarri, ci troviamo però di fronte alla solita fake news atta a destabilizzare l’ambiente.

Moise Kean, Calciomercato Juventus: “Ho seguito Ronaldo”

Attaccante classe 2000 di grandissima qualità è stato ceduto a titolo definitivo anche se c’è chi è convinto che il ragazzo sia legato ancora ai bianconeri magari da una possibile ricompra.

Attaccante dotato di fisico e grande personalità ha specificato: “Mi sono sempre assunto delle grandi responsabilità. Io ho sempre giocato contro dei ragazzi più grandi di me e questo mi ha ovviamente reso più forte”.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK