Matuidi resta alla Juventus, questa è la notizia che arrivo dopo che per qualche giorno lo davano pronto a tornare in Francia.



Blaise Matuidi stava per lasciare Torino, questo sembrava scontato dopo l’arrivo di Maurizio Sarri, anche i nuovi acquisti di Rabiot e Ramsey sembravano essere decisivi per questa partenza, ma adesso il francese avrebbe deciso di restare per andare a scadenza il prossimo giugno.

Matuidi vuole andare a scadenza

In Francia erano certi che Blaise Matuidi sarebbe andato a giocare in Francia, si pensava a Paris Saint Germain o Monaco. I moneghaschi avevano chiesto informazioni alla Juventus e trovato, parzialmente un accordo con il centrocampista.

Adesso si attendono notizie ufficiali che dovrebbero arrivare entro questo weekend. Sarri ha fatto capire che l’ex centrocampista del Psg potrebbe non essere essenziale per la sua nuova Juventus e pertanto Paratici avrebbe potuto lavorare per la cessione. Questo sembra che però non accadrà. Matuidi avrebbe chiesto di restare, rifiutando il Monaco, e andare a scadenza di contratto (giugno 2020).

