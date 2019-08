Sarri polmonite, questo è quanto ha comunicato ufficialmente la Juventus a proposito del suo allenatore.

Maurizio potrebbe non essere in panchina per il debutto di campionato, sabato alle 18.00 all’Ennio Tardini per Parma Juventus. Un forfait dovuto a una condizione di salute un po’ complicata che però al momento non sembra preoccupare più di tanto.

Sarri polmonite, Parma Juventus: Martusciello in panchina

Il tecnico si era sentito male durante il viaggio verso Villar Perosa, accomodandosi comunque in panchina non in un grande stato di salute. Si parlava di uno stato influenzale che gli aveva fatto saltare anche l’amichevole di Trieste contro la Triestina.

Ieri è arrivata la diagnosi di polmonite che l’ha obbligato a dover effettuare delle terapie piuttosto pesanti e un riposo assoluto. Probabile però che farà di tutto per essere in campo nella sfida contro il “suo” Napoli della settimana successiva.

Giovanni Martuscello al suo posto

Vedremo al suo posto Giovanni Martusciello, classe 1971 e allenatore in seconda dei bianconeri. Questi ha avuto una discreta carriera da calciatore toccando l’apice tra il 1995 e il 1999 con la maglia dell’Empoli. Proprio con i toscani ha vissuto una grande esperienza da tecnico diventando prima vice in primavera poi assistente e successivamente vice in prima squadra.

