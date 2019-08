Neymar alla Juventus, Calciomercato: ecco l’offerta bianconera

Neymar alla Juventus sembra non essere una suggestione di mercato. Infatti, il club bianconero potrebbe riuscire a mettere a segno un clamoroso colpo prima dell’inizio della stagione.

Il Paris Saint Germain avrebbe detto no al Barcellona per il trasferimento del brasiliano in terra catalana. I parigini sono stati chiari: niente prestito con nessuna opzione di riscatto. Il calciatore lascia la Francia solo a titolo definitivo e per una cifra non inferiore a 160 milioni di euro.

Neymar alla Juventus, il Psg apre ai bianconeri

Il Paris Saint Germain se dovesse cedere Neymar dovrebbe essere già coperto sia tecnicamente che mediaticamente. Adesso O Ney può lasciare il club francese visto che Mbappè ha lo scettro di protagonista. Ma è anche vero che un grande club come quello parigino non può farsi cogliere impreparato a seguito di una clamorosa cessione.

Per questo in Francia si parla di una possibilità di mercato su l’asse Torino-Parigi. La Juventus, grande estimatrice di Neymar avrebbe proposto un clamoroso scambio con Dybala. L’argentino viene valutato circa 80 milioni di euro, pertanto mettendo sulla bilancia la Joya e gli 80 milioni mancanti si potrebbe fare uno scambio equo. A questo punto bisogna capire quale sia la priorità dei due club. In Italia siamo certi che Dybala resterà bianconero, in Spagna vedono Neymar a Torino e in Francia?

