Neymar alla Juventus? Calciomercato: il brasiliano sempre più vicino

Neymar alla Juventus potrebbe diventare il grande colpo dell’anno o forse della storia bianconera dopo quello di Cristiano Ronaldo.



Il Paris Saint Germain è disposto a privarsi del forte brasiliano e starebbe valutando le possibili acquirenti. Tra questi ci sarebbe il Barcellona, ma sembra che la società blaugrana sia stata tagliata fuori per una questione di forma sulla trattativa, infatti, i francesi sono categorici, non accettano alcun prestito con nessuna opzione di riscatto. Per avere “O’ Ney” ci vogliono almeno 160 milioni di euro.

Neymar alla Juventus, ecco l’offerta bianconera

Il Paris Saint Germain può vendere Neymar avendo in squadra un giocatore forte e maturo come Mbappè. Ma è anche vero che un grande club come quello parigino non può farsi cogliere impreparato a seguito di una clamorosa cessione. I tifosi stanno attenti a tutto e una partenza di Neymar farebbe storcere il naso ai transalpini.

La Juventus, si sa, è grande estimatrice di Neymar e avrebbe proposto un clamoroso scambio con Dybala. L’argentino viene valutato poco meno di 100 milioni di euro, verrebbe ceduto con l’aggiunta degli 80 milioni mancanti per uno scambio equo. I tifosi bianconeri non sembrano essere d’accordo, Dybala non si tocca, Neymar non è fondamentale e necessario per migliorare la squadra, sarà così anche nella mente di Paratici e Nedved?

