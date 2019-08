Parma Juventus, probabili formazioni: ballottaggio in difesa

Parma Juventus, ecco le probabili formazioni. Le due squadre faranno il loro esordio in campionato al Tardini alle ore 18.00. Andiamo a vedere quali saranno le probabili formazioni.

Maurizio Sarri (probabilmente non sarà in panchina) può schierare la miglior formazioni possibile con qualche dubbio in difesa che cercherà di sciogliere nelle prossime ore. In attacco ci sarà Paulo Dybala con Cristiano Ronaldo e a sorpresa Federico Bernardeschi.

Parma Juventus, le probabili formazioni

La Juventus torna in campo e lo fa al Tardini di Parma per sfidare gli uomini di D’Aversa. Sarri si affida in attacco Ronaldo e Dybala con Bernardeschi. A centrocampo sfodera il nuovo acquisto Rabiot ed il rigenerato Khedira.

De Ligt giocherà dal primo minuto al centro della difesa con Giorgio Chiellini. Per completare la difesa è sicura la presenza di Alex Sandro, mentre per la fascia destra ci sarà il ballottaggio tra Danilo e De Sciglio. Dubbio che verrà sciolto domani dopo l’allenamento di rifinitura.

Parma (4-3-3): Sepe; Laurini, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Hernani, Barillà; Karamoh, Inglese, Gervinho.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, de Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Rabiot; Dybala, Ronaldo, Bernardeschi.

