Video Gol Chiellini Parma Juventus, rete di King Kong

Video gol Chiellini Parma Juventus, per guardarlo clicca qui. Juventus in gol grazie al suo capitano.



Video Gol Dybala Parma Juventus rete della Joya

Paulo Dybala a segno contro il Parma, il numero 10 bianconero è stato bravo ad insaccare alle spalle di Sepe. Squadra bianconera che dunque va a segno.

Parma Juventus, le formazioni in campo

Parma-Juventus si gioca sabato 24 agosto allo stadio Tardini, calcio d’inizio fissato per le ore 18. Campioni d’Italia che fanno il loro esordio in campionato in casa dei ducali allenati da mister D’Aversa. La formazione di Sarri è quella tipo, recupera Ronaldo, sarà titolare De Ligt, in panchina Leonardo Bonucci. In attacco Bernardeschi preferito a Douglas Costa.

Tra i ballottaggi di formazione, sabato contro il Parma, c’è quello relativo al ruolo di terzino destro. Sarri dovrà scegliere uno tra De Sciglio e Danilo, con il primo ad oggi leggermente favorito per via di un pensiero conservativo che potrebbe prevalere in questo avvio di stagione. La decisione ultima, comunque, potrebbe essere presa dopo l’ultimo allenamento

Parma (4-3-3): Sepe; Laurini, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Hernani, Barillà; Karamoh, Inglese, Gervinho.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, de Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Rabiot; Dybala, Ronaldo, Bernardeschi.

