Video Parma Juventus highlights, immagini dei gol e sintesi partita

Nonostante con molta probabilità non siederà in panchina a causa di una polmonite, Maurizio Sarri sarà senza alcun dubbio l’uomo più atteso del debutto in campionato della nuova Juventus. Infatti tutti sono curiosi di vedere la sua nuova creatura finalmente all’opera in una partita ufficiale. Ma quali saranno le scelte dell’allenatore dei piemontesi in vista del match contro il

Parma?

La notizia più importante è senza alcun dubbio quella del recupero di Cristiano Ronaldo. Il portoghese, superati i problemi fisici, dovrebbe quindi guidare il reparto offensivo. A completare il tridente d’attacco potrebbero essere Douglas Costa e Dybala. L’argentino, al centro di continue e costanti voci di mercato, appare nettamente favorito su Higuain e Bernardeschi. La scelta sembra essere sia di natura tecnica che tattica, in quanto l’ex Palermo può agire da falso nove, dando imprevedibilità e fantasia. L’ex Napoli, pur essendo un pupillo di Sarri, è ancora dietro nelle

gerarchie, nonostante una buona e discreta preparazione estiva. L’ex Fiorentina invece, nei piani dell’ex tecnico del Chelsea, potrebbe diventare una sorta di freccia da scoccare a partita in corso, magari se le cose non dovessero sbloccarsi.

Pochi dubbi sembrano esserci anche a centrocampo. La novità dovrebbe essere rappresentata da Rabiot. L’ex centrocampista del Psg, arrivato in questa sessione estiva, agirà molto probabilmente

da mezzala sinistra e avrà il compito di dare velocità e rapidità alla manovra. A impostare è a dettare i tempi sarà Pjanic, anche in questa stagione faro e playmaker della mediana degli otto

volte di fila campioni d’Italia. A completare il terzetto potrebbe essere Khedira, che è sembrato in grande crescita nelle ultime settimane e che si alternerà, come al solito, tra interdizione

inserimenti. Infine, davanti a Szczesny, potrebbero esserci Danilo, De Ligt, Chiellini e Alex Sandro. Al centro del reparto arretrato potrebbe quindi esserci il debutto dell’olandese venuto dall’Ajax, in ballottaggio però con Bonucci, e del brasiliano ex Manchester City. A guidare la difesa sarà comunque ancora una volta Chiellini, pilastro anche nella Juve targata Sarri. Insomma,

l’attesa sta per finire. Le prime risposte del campo stanno per arrivare.

Giampiero Farina

