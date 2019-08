Bayer Leverkusen, avversaria Juventus Champions: scopriamo i tedeschi

Il Bayer Leverkusen sarà una delle tre avversarie della Juventus nei gironi della prossima Champions League. I tedeschi sono sicuramente, dopo l’Atletico Madrid, gli avversari più ostici.

La formazione di Marizio Sarri, nel girone di Champions, affronterà l’Atletico Madrid, il Bayer Leverkusen e la Lokomotiv Mosca. I tedeschi, facevano parte delle squadre di terza fascia, e sicuramente sono alla portata dei bianconeri, ma occhio alla squadra allenata da Bosz.

Beyer Leverkusen, ecco gli avversari della Juventus

Nella stagione 2018/2019, i tedeschi si sono classificati al quarto posto in Bundesliga, una buon’annata per la squadra di Bosz anche se in Europa League è stata eliminata ai sedicesimi. Nella stagione in corso la società tedesca ha deciso di puntare sui giovani per ripartire e costruire un futuro importante, non solo in Germania.

Il club tedesco ha fatto un mercato importante: in attacco sono arrivati Amiri e Demirbay e Diaby. Uno degli astri nascenti è Paulinho. Occhi anche a Havertz, giovane classe ’99 che lo scorso anno ha segnato 20 gol in 42 presenze. Il Bayer giocherà con il 4-3-3.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK