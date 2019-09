Bonucci su Emre Can, Juventus: ecco cosa ne pensa il difensore

Bonucci ha detto la sua sulla vicenda Emre Can. Lo ha fatto dal ritiro della nazionale in vista della gara di qualificazione contro l’Armenia.

Il difensore della Juventus Leonardo Bonucci è intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida tra l’Italia e l’Armenia, valida per le qualificazioni a Euro 2020. Le domande, naturalmente sono andate oltre il match degli azzurri, infatti si è parlato della vicenda Emre Can e della sua esclusione dalla lista Champions League.

Emre Can fuori dalla Champions, il pensiero di Bonucci

Ecco le sue dichiarazioni sulla vicenda Emre Can: “Non so bene cosa sia successo con Emre Can. La comunicazione credo sia fondamentale in questi casi: ora devo pensare all’Italia perché dobbiamo vincere queste due partite fondamentali. Chiellini? Ci mancheranno il suo carisma e la sua forza, ma nel gruppo abbiamo la forza e la mentalità per sopperire alla sua assenza. Io sarò Capitano ma sono un capitano diverso da Giorgio, spero di non fare danni”.

