Emre Can torna sui suoi passi e chiede scusa alla Juventus dopo le dichiarazioni pesanti uscite in seguito alla sua esclusione dalla lista Champions League.

Il calciatore tedesco ha sottolineato: “Sarò sempre grato alla Juventus e al modo in cui mi ha supportato e sostenuto da quando faccio parte di questo club, in particolar modo quando sono stato male. Per rispetto della Juventus e dei miei compagni, il cui successo viene prima di tutto, non dirò altro e continuerò a combattere in campo”.

Emre Can chiede scusa alla Juventus: “Sarò sempre…”

Di certo la rabbia è tanta e ora Emre Can sa che può continuare solo ad allenarsi, cercando di conquistarsi la fiducia di Maurizio Sarri per magari essere reintegrato durante la fase finale della stessa competizione.

La scelta era difficile, eppure il tecnico bianconero ha dovuto tirare fuori lui e Mario Mandzukic. Vedremo quello che accadrà con i bianconeri che sicuramente hanno tanti nodi spinosi da risolvere a fronte di una rosa fin troppo lunga e difficile da gestire.

