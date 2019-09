Armenia Italia probabili formazioni, le scelte del commissario tecnico Roberto Mancini spiazzano un po’ i tifosi azzurri.

Ecco le formazioni:

ARMENIA (4-2-3-1): Hayrapetyan; Hambardzumyan, Ishkhanyam, Haroyan, Hovhannisyan; Hovsepyan, Grigoryan; Barseghyan, Mkhitaryan, Ghazaryan; Karapetyan.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Romagnoli, Emerson; Verratti, Jorginho, Barella; Chiesa, Belotti, El Shaarawy.

Armenia Italia probabili formazioni, scelta clamorosa di Mancini

Nessuno infatti si sarebbe aspettato di vedere titolare El Shaarawy dopo la scelta di questo di lasciare la Roma per un campionato minore. Tanto quanto l’impiego dal primo minuto di Barella che all’Inter non sta giocando. Piuttosto ci saremmo aspettati di vedere titolari Bernardeschi con la 10 e Stefano Sensi autore di un grande inizio di campionato.

C’è bisogno di una svolta non da poco conto per una squadra che ha iniziato benissimo questo percorso verso Euro 2020. Attenzione anche alle grandi possibilità date dal tecnico. Tra queste c’è quella per Alessio Romagnoli che prenderà il posto del capitano Giorgio Chiellini infortunato. Una scelta logica, ma che carica di responsabilità uno dei talenti del nostro calcio.

Curiosità su un centrocampo che è fatto tutto di qualità e ritmo con giocatori dai piedi buoni e grande rapidità. Forse però il trio formato da Jorginho, Verratti e Barella pecca un po’ in fisicità e ci sarebbe voluto un calciatore di maggior peso specifico.

