Rugani o Demiral, Juventus: chi sarà il vice Chiellini?

Rugani o Demiral? chi dei due potrà prendere il posto di Giorgio Chiellini al centro della difesa bianconera. Una domanda che potrebbe sembra stupida o banale, ma che in fondo non lo è.

L’infortunio di Chiellini ha spiazzato tutti in casa Juventus, soprattutto Maurizio Sarri che affidava ciecamente la retroguardia bianconera all’esperienza e alla forza del capitano. Un ko inaspettato che lo terrà lontano dai campi per almeno sei mesi.

Chiellini ko, Rugani o Demiral, chi al suo posto?

Dopo aver visto contro il Napoli l’esordio di De Ligt al centro della difesa con Leonardo Bonucci, in tanti erano certi di non dover rimpiangere il capitano Chiellini, ma forse non è proprio così. Il giovane difensore olandese è sicuramente da considera uno degli astri nascenti del calcio mondiale, ma ancora non sembra essere pronto per guidare una difesa storica come quella bianconera.

Inoltre, Bonucci e l’ex Ajax sembrano giocare molto allo stesso modo, bravi sulle chiusure in diagonali, un pò meno nelle marcature ad uomo che tanto ama Chiellini. Per qualche esperto i due, insomma, non sarebbero compatibili. E quindi è scattato il toto centrale per la prossima gara. Rugani o Demiral? Il primo ha dalla sua il fatto che conosce l’ambiente e ha già giocato con Bonucci, il secondo, però, sembra avere quel carisma e quella personalità utili per entrare subito in una grande squadra. Attendiamo le scelte di Sarri, le curiose scelte del tecnico toscano.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK