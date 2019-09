Minuto silenzio per Xana: fischi vergognosi per la figlia di Luis Enrique

Il minuto di silenzio per Xana ha creato giustamente una grande polemica per quanto fatto dai tifosi della Romania prima della gara contro la Spagna.

Durante il momento di ricordo della figlia di Luis Enrique i tifosi della Romania hanno deciso di mostrare tutta la loro rabbia verso gli avversari, non rispettando quello che è stato un momento veramente tragico. Al momento il tecnico e la federazione non hanno espresso nessun commento, ma il video ha fatto il giro di tutto il web.

Minuto silenzio per Xana, Video: fischi vergognosi per la figlia di Luis Enrique

Minuto silenzio per Xana shock, con fischi e mancanza di rispetto per la figlia di Luis Enrique scomparsa per un’osteosarcoma. La bimba ha commosso il mondo del calcio e non solo, creando lacrime e grande disperazione per il pubblico di tutto il mondo.

E’ incredibile come alcuni de-pensanti abbiano deciso di fischiare nei confronti di un piccolo angelo volato via. Proprio queste cose fanno male allo sport e ancora di più alla vita, perché il rispetto per una povera bimba che non c’è più non dovrebbe essere un bell’atto, ma dovrebbe essere la normalità.

