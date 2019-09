Cuadrado e Matuidi scadenza 2020 che preoccupa la Juventus. Il calciomercato dovrebbe presto regalare un colpo di scena con i bianconeri a lavoro.

I due calciatori sono diventati nuovamente importanti per la squadra bianconera, probabilmente perché diversi calciatori infatti rischiano di andare via a parametro zero. Probabilmente si sta lavorando per cercare di ragionare sul futuro della sua squadra e dunque anche dei calciatori in scadenza.

Cuadrado e Matuidi scadenza 2020, lasciano la Juventus?

Cuadrado e Matuidi scadenza 2020 e rischio di cessione a gennaio? Difficile capirlo. Il francese sembrava costretto a partire già in estate, poi ha giocato titolare le prime due di campionato fornendo anche un assist pregevole a Gonzalo Higuain nella gara contro il Napoli.

Il colombiano invece è al momento rimasto in panchina, senza riuscire a trovare spazio. Sicuramente però è un calciatore che può tornare utile. Diversa è la situazione di Giorgio Chiellini che invece è in scadenza, ma potrebbe ritirarsi alla fine della stagione, soprattutto dopo il brutto infortunio che l’ha visto protagonista di recente.

