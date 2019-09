Le probabili formazioni di Atletico Madrid Juventus ci parlano di un unico dubbio al momento nella testa di Maurizio Sarri.

I bianconeri dovranno fare a meno di Douglas Costa e al momento il punto interrogativo è proprio su chi lo sostituirà. Se sembrano certi i ballottaggi per gli altri tre acciaccati (Pjanic, Higuain e Danilo) invece dall’altra parte non si sa bene chi sarà in attacco al posto del brasiliano.

Atletico Madrid Juventus probabili formazioni, l’unico dubbio di Sarri

Le possibili probabili formazioni di Atletico Madrid Juventus:

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Trippier, Savic, Gimenez, Hermoso; Koke, Saul, Llorente, Lemar; Felix, Diego Costa.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo (Cuadrado), Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic (Bentancur), Matuidi; Bernardeschi (Dybala o Cuadrado), Higuain, Ronaldo.

Nodo da sciogliere

Il nodo da sciogliere è legato a chi sostituirà davanti Douglas Costa. Il ballottaggio è tra Federico Bernardeschi e Paulo Dybala, anche se non è da escludere che possa essere avanzato Juan Cuadrado il più vicino per caratteristiche all’ex Bayern Monaco. Attenzione anche a possibili cambi tattici con la vespa esterno di destra e la difesa a tre.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK