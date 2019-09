Video Napoli Liverpool highlights: immagini, gol e sintesi della partita

Video Napoli Liverpool: gli highlights della partita, le immagini dei gol e di tutte le azioni salienti della partita. Clicca qui per vedere la sintesi.

È finalmente finita l’attesa per la Champions League 2019/2020. Oggi è andata in scena la prima giornata della fase a gironi di Champions League. Notte di fuoco per il Napoli, che ha ospitato i campioni in carica del Liverpool.

Video Napoli Liverpool highlights: video, immagini, gol e sintesi della partita

La squadra di Carlo Ancelotti è partita probabilmente nel peggior modo possibile, affrontando gli uomini di Jurgen Klopp. Una sorta di ritorno alla scorsa stagione per gli azzurri, che proprio l’anno scorso avevano chiuso l’avventura in Champions League all’Anfield con una sconfitta che, a ripensarci ancora oggi, brucia e non poco. Al San Paolo però i partenopei erano riusciti a superare e a battere meritatamente il Liverpool. Insomma, cercare i buoni auspici può esser stata senza alcun dubbio una strategia adottata in casa napoletana. Poteva sicuramente appigliarsi a questo Lorenzo Insigne, autore del gol di quella storica e incredibile vittoria. I fari erano però accesi anche su Lozano, arrivato quest’estate, ma che sembra già essersi perfettamente inserito negli schemi del Napoli. I maggiori pericoli? Sicuramente il tridente offensivo formato da Mané, Firmino e Salah.

Nel video gol highlights di Napoli Liverpool sarà possibile vedere tutte le immagini e le azioni salienti della partita e la sintesi di un match, che per la squadra partenopea ha rappresentato una vera e propria prova del nove in ambito internazionale.

Gianpiero Farina

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK