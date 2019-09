Calciomercato Juventus, retroscena De Ligt: parla il Barcellona

Calciomercato Juventus: il Barcellona svela un inaspettato retroscena su De Ligt e sul motivo per il quale ha scelto i bianconeri e non i blaugrana.

E’ un retroscena di calciomercato Juventus davvero inaspettato quello che ha svelato Grau, il CEO del Barcellona, riguardante Matthijs De Ligt. Il difensore centrale, che si è trasferito tra le fila dei bianconeri nell’ultima sessione estiva per una cifra superiore al 70 milioni di euro, avrebbe scelto la Vecchia Signora per un motivo “poco nobile” ma che nel mondo del calcio di oggi va preso in considerazione: i soldi.

Calciomercato Juventus: retroscena De Ligt al Barcellona

Oscar Grau ha infatti svelato che il vero motivo per il quale il difensore centrale olandese classe 1999 si è trasferito alla Juventus vada ricercato solo ed esclusivamente per una questione economica.

Il Barça gli avrebbe fatto un’offerta importante ma quella dei bianconeri, secondo la tassazione italiana, sarebbe stato più alto. Questo quindi il vero motivo, ma sarà davvero solo e soltanto così?

I tifosi, se così fosse, sicuramente non la prenderanno benissimo dal momento che sognano un attaccamento alla maglia importante per un ragazzo giovane che, tuttavia, in questo inizio di stagione a dire il vero ha un po’ steccato.

