Dybala al Tottenham, Calciomercato Juventus: “tradimento” in vista?

Paulo Dybala al Tottenham è un’opzione che è percorribile: “tradimento” in vista per la Joya? Ultimissime news di calciomercato Juventus e rumors.

Continuano ad arrivare voci e rumors riguardo al futuro di Paulo Dybala, ormai sempre più inserito nelle prossime trattative di calciomercato Juventus per quanto riguarda le cessioni. Il Tottenham fa sul serio ma potrebbe esserci un “tradimento”: vediamo perchè.

Dybala al Tottenham, Calciomercato Juventus: “tradimento” allo United?

Dybala al Tottenham è un affare di calciomercato Juventus che potrebbe far infuriare e non poco il Manchester United il quale da tempo ormai è sulle tracce del ragazzo: che cosa ne sarà dei colloqui informali che Paratici ha avuto con i Red Devils?

Al momento tuttavia non c’è ancora un’offerta ufficiale in merito né da una parte né dall’altra ma una cosa è certa: qualora l’argentino dovesse lasciare i bianconeri la sua prima opzione sarebbe il club allenato da Solkjaer dal momento che gli Hotspur non gli garantirebbero uno stipendio da lui ritenuto adeguato.

Allo stesso tempo, però, va sottolineato come Pochettino avrebbe disegnato per lui un ruolo davvero centrale all’interno del suo progetto. Un’offerta di oltre 70 milioni di euro potrebbe far felice la Juve che, alla riapertura del calciomercato, avrebbe a disposizione denaro sonante da inserire nelle proprie casse e risanare il bilancio.

