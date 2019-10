Alessandro Del Piero commuove con una dedica su Claudio Marchisio. I tifosi della Juventus ricordano con affetto quelle che sono state due leggende.

Su Instagram Alex scrive per il Principino: “E’ stato bello veder crescere quel bambino e condividere con lui un pezzo di strada importante con la magia della nostra vita. In bocca al lupo per il futuro Claudio! Ale”. Conoscendo Claudio e la sua sensibilità è impensabile immaginare che di fronte a queste parole i suoi occhi non siano diventati lucidi.

Del Piero e Marchisio, Marchisio e Del Piero, si potrebbe andare avanti per ore rileggendo i nomi di due dei più grandi calciatori della storia della nostra Juventus. Fatto sta che entrambi si sono ritirati ma non è detto che non torneranno a casa per vestire nuovi ruoli.

Il messaggio di Alex al Principino ha commosso il pubblico bianconero, in grado di rendersi conto della caratura emotiva di un personaggio così straordinario come Pinturicchio. Claudio per lui aveva sempre dimostrato una sana ammirazione, tanto che la leggenda racconta di un raccattapalle pronto da bambino a chiedere autografi al 10 della Juventus tutti i giorni. Fino a ricevere dallo stesso la richiesta se il suo obiettivo fosse quello di venderselo. Nella hall of fame ci sono e ci saranno per sempre.

