Calciomercato Juve, derby d’Italia per un centrocampista

Il derby d’Italia 2019 inizierà ufficialmente domenica alle ore 21:00 in campo, ma nel calciomercato Juve ed Inter ha già preso il via da un po’. E’ notizia di oggi la sfida comune per arrivare a Dejan Kulusevski, centrocampista classe 2000 quest’anno in prestito al Parma ma il cui cartellino è di proprietà dell’Atalanta in quanto suo prodotto del settore giovanile.

Calciomercato Juve ed Inter, Kulusevski: è sfida

Il prezzo del cartellino di Kulusevski è di circa 10 milioni di euro: questa è l’offerta che Percassi chiede per poter lasciare partire il ragazzo che ha un contratto fino al giugno 2023. I bianconeri di Maurizio Sarri già a giugno aveva provato a strapparlo alla Dea salvo arrendersi davanti alle richieste considerate all’epoca troppo alte: i nerazzurri di Marotta ci proveranno ancora.

Il 19enne, allora, nelle prossime ore sarà sempre più al centro del calciomercato Juventus ed Inter ma non è da escludere che a gennaio arrivino altre squadre pronte ad accaparrarselo.

