Dybala furioso con Maurizio Sarri? Calciomercato Juventus news: la Joya pensa di non essere abbastanza considerata dal tecnico bianconero. Le ultime.

Arrivano indiscrezioni importanti provenienti dallo spogliatoio della Juventus: Paulo Dybala, infatti, sarebbe diventato furioso a causa delle scelte di Maurizio Sarri che, nonostante le belle parole pubbliche espresse nei suoi confronti, non lo considererebbe affatto come meriterebbe. Contro l’Inter alcuni siti lo danno però titolare, mentre altri, noi compresi, lo diamo in panchina per dare spazio ad Higuain.

Dybala furioso, calciomercato Juventus: addio a gennaio?

Se queste voci, che al momento rimangono soltanto dei rumors, fossero confermate, avremmo davvero un argentino furioso: secondo alcune indiscrezioni, infatti, il ragazzo sarebbe arrabbiato con Maurizio Sarri e la società per la poca considerazione nei suoi confronti, soprattutto dopo l’ottima prestazione messa a segno con il Bayer Leverkusen.

Attenzione, però: questi sono soltanto rumors. Non è automatico, infatti, che questo sia vero anche nel caso in cui il ragazzo stia in panchina nel derby d’Italia, tuttavia è un’indiscrezione che, in quanto news, vi riportiamo.

Intanto attorno a Dybala il calciomercato Juventus continua ad essere caldo: il Manchester United rimane vigile su di lui, così come il Tottenham che rischia sempre di più di perdere Eriksen. Come finirà? Staremo a vedere, ma per lui domenica potrebbe essere il giorno decisivo.

