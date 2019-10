Inter Juventus Probabili Formazioni Serie A settima giornata di campionato: ballottaggio in avanti per i bianconeri, Dybala o Higuain? Sarri ha scelto.

E’ il derby d’Italia non è mai una partita banale e sia Antonio Conte sia Maurizio Sarri lo sanno bene, al netto delle dichiarazioni di facciata che giustamente servono per stemperare un po’ gli animi. Il tecnico dei bianconeri, però, più di quello dei nerazzurri, ha dei dubbi soprattutto in attacco: gioca Gonzalo Higuain o Paulo Dybala?

Inter Juventus Probabili Formazioni Serie A: Dybala o Higuain, chi gioca?

Sembra aver sciolto le riserve Antonio Conte: le probabili formazioni Inter Juventus vedono, tra le fila dei padroni di casa, che avranno gran parte dello stadio di San Siro dalla propria parte, farà scendere in campo Handanovic tra i pali. Davanti a lui un 3-5-2 con Godin sul centro-destra De Vrij in mezzo e Skriniar a completare il reparto sulla sinistra.

A centrocampo invece le due ali saranno sicuramente D’Ambrosio ed Asamoah, che ha avuto un passato proprio con il tecnico salentino tra le fila della Vecchia Signora. In mezzo ci sarà spazio per un trio composto da Brozovic, letteralmente ritrovato, oltre a Sensi e Barella.

In attacco invece Lautaro Martinez agirà accanto al rientrante Lukaku, tornato dal 1′ dopo l’assenza di Champions League.

La Juventus di Maurizio Sarri ha gli uomini contati in difesa dove Szczesny sembra aver vinto il ballottaggio con Buffon per un posto tra i pali.

La retroguardia sarà composta da Cuadrado terzino destro, Bonucci e De Ligt, molto in forma, come coppia di difensori centrali, mentre Alex Sandro, anche lui ritrovato con la cura-Sarri, a sinistra come esterno basso.

Il trio di interni a centrocampo sarà composto da Pjanic che agirà in cabina di regia, con Khedira e Matuidi a fare da interni di fraseggio, corsa, quantità e raccordo. Sulla trequarti Ramsey è favorito per un posto da titolare su Bernardeschi, mentre in avanti c’è il grande dubbio che attanaglia e divide tutti i tifosi: Higuain o Dybala? Chi giocherà in questa sfida tutta argentina?

Al momento il Pipita è favorito sulla Joya che tuttavia scalpita: non è da escludere che per lui ci sia parecchio spazio a partita in corso subentrando dalla panchina.

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, de Vrij, Skriniar; D’Ambrosio, Barella, Brozovic, Sensi, Asamoah; Lautaro Martinez, Lukaku.

Juventus (4-3-1-2): Szczseny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Higuain, Cristiano Ronaldo.

