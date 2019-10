Adrien Rabiot si aspettava di giocare di più. Oggi il centrocampista è furioso con Sarri: le ultime news di calciomercato Juventus dicono che sarà addio.

Si aspettava senz’altro un inizio di stagione diverso Adrien Rabiot: lo spazio che in questa Juventus gli sta concedendo Maurizio Sarri è stato fino a questo momento davvero pochissimo. Il centrocampista francese, che non sta dando le garanzie sperate in termini di rendimento, sembra essere davvero furioso con la società bianconera: non è neanche stato convocato dalla sua Francia, l’addio a gennaio è cosa fatta.

Rabiot lascia la Juventus, Calciomercato: ritorno in Francia?

Al momento sembra ormai essere inconciliabile la frattura tra Rabiot e la Juventus: il calciomercato di gennaio è alle porte e per questo motivo un suo addio anticipato dopo soli sei mesi potrebbe non essere una follia.

E’ molto probabile che il centrocampista classe 1995 torni in Ligue 1, magari a quell’Olympique Marsiglia che già in estate aveva fatto un importante tentativo pur di farlo rimanere in Francia, salvo poi desistere davanti all’offerta dei bianconeri.

Quest’anno, però, lo spazio in mediana è stato davvero pochissimo e le poche prestazioni non sono state convincenti, anzi.

