Juventus, De Ligt delude in Nazionale: video errore con l’Olanda

Matthijs de Ligt delude non solo nella Juventus ma anche in Nazionale: durante Olanda Irlanda del Nord è stato protagonista di un errore clamoroso. Il video.

Non è senz’altro il periodo più felice della carriera di Matthjis De Ligt: il difensore centrale della Juventus, infatti, è stato protagonista di un errore piuttosto clamoroso in occasione del primo ed ultimo gol dell’Irlanda Del Nord contro l’Olanda. Anche in Nazionale, quindi, il ragazzo classe 1999, che è diventato il giocatore più giovane ad aver raggiunto 20 presenze con la rappresentativa del suo paese, non convince.

Juventus, De Ligt errore Olanda Irlanda del Nord (Video)

Nel video che è stato reso pubblico su Twitter, infatti, possiamo rivedere l’errore di De Ligt in Olanda Irlanda del Nord:

2 pieces of poor defending from De Ligt gives Northern Ireland a shock lead against Netherlands #TBGPOD pic.twitter.com/MOWMJbo6gD — The Beautiful Game Podcast (@Podcast_TBG) 10 ottobre 2019



Come potete vedere, il giocatore della Juventus ha fatto una vera e propria svirgolata prima di spazzare, per poi perdersi la marcatura dell’avversario e causare il gol. Insomma, non proprio una prestazione degna di un ragazzo pagato 75 milioni di euro nemmeno sei mesi fa.

Il giovanissimo difensore, che ha tutto il tempo per migliorarsi e riprendersi, è comunque molto forte e non è certo un errore del genere a fare la differenza, soprattutto in una partita vinta poi dall’Olanda per 3-1. Ma quanta fatica.

