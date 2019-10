Rugani lascia la Juventus nel calciomercato di gennaio? Maurizio Sarri compie un gesto inaspettato nei suoi confronti che è stato considerato brutto.

Non sta vivendo la stagione che sperava Daniele Rugani alla Juventus: mai utilizzato in campionato da Maurizio Sarri e fuori dalla lista Champions, il difensore centrale classe 1994 è finito ai margini del progetto. Ecco, è proprio questo gesto che non sembra essere andato giù al ragazzo.

Rugani lascia la Juventus, Calciomercato: Roma a gennaio?

E’ sembrato, infatti, che proprio il tecnico toscano, che è stato sempre suo grande estimatore, non lo abbia mai considerato centrale in questo progetto.

Certo, la concorrenza in quel reparto è davvero elevatissima, ma di certo il ragazzo non pensa di essere la quinta scelta, addirittura dietro Demiral che, nell’unica uscita stagionale, non ha per niente convinto.

Al contrario, Rugani è sempre stato solido nelle sue prestazioni che, va detto, non hanno mai spiccato in termini di personalità ma, nonostante questo, sono sempre state eccellenti.

Ecco allora spuntare una grande possibilità che, per certi versi, è un vero e proprio ritorno: la Roma, infatti, già in estate era stata molto vicina al suo acquisto a titolo definitivo per una cifra che si aggirava intorno ai 35 milioni di euro.

Oggi, però, nonostante un contratto comunque in scadenza nel 2024, si dovrebbe abbassare notevolmente.

