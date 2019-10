Fabio Paratici ha compiuto un vero e proprio sgambetto all’Inter durante la pausa per la Nazionale: Tonali alla Juve è un affare sempre più vicino.

Tonali del Brescia è l’oggetto del desiderio più ambito per la Juventus e l’Inter. Il fenomenale regista classe 2000 del Brescia, infatti, è -forse- il nuovo erede di Pirlo, uno di quelli che nasce dopo tanti anni. Paratici questo lo sa bene e per questo motivo non vuole lasciarselo scappare: è pronto lo sgarbo ai nerazzurri durante questa pausa per le Nazionali.

Tonali alla Juve, Calciomercato: Inter beffata in Nazionale

Mentre giocava l’Italia, infatti, dal Liechtenstein arrivano voci che confermano un avvicinamento molto forte da parte degli uomini che curano il calciomercato Juventus nei confronti dell’agente del ragazzo.

Ovviamente si tratta di un rumor ancora tutto da confermare ma la sensazione sembrerebbe essere proprio questa: sarà davvero così oppure no?

Staremo a vedere che cosa accadrà nei prossimi giorni, ma una cosa è certa: se così fosse i nerazzurri, in particolar modo Beppe Marotta, dovrà necessariamente trovare al più presto una contromossa.

Intanto Cellino, presidente del Brescia, sta già pensando alla ricca plusvalenza che farà con la cessione, in estate probabilmente, a titolo definitivo di questo ragazzo, Tonali del Brescia, che ogni giorno che passa si dimostra sempre più un vero e proprio fenomeno.

