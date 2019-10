Mattia De Sciglio è infortunato, ma quando torna? Se lo chiedono tutti i tifosi della Juventus ma le notizie che arrivano non sono buone.

Non arrivano buone notizie né per Sarri né tanto meno per Mattia De Sciglio, infortunato ormai da più di un mese a causa di un problema a quanto pare piuttosto grave al bicipite femorale della coscia. Adesso sembra, stando alle ultime news, che i tempi di recupero siano destinati ad allungarsi sempre più.

De Sciglio infortunio, Juventus: tempi di recupero, cos’ha?

Al momento non è chiaro ma sembra dovranno slittare di almeno 7 o 10 giorni rispetto a quanto preventivato. Non una buona notizia soprattutto per Sarri che ha davvero pochissimi terzini a disposizione in questo periodo anche e soprattutto a causa della penuria di alternative sulle fasce.

Insomma, non sembra tirare una buona aria in casa Juve almeno stando alle voci che arrivano in infermeria: la soluzione può quindi essere una ed una sola, ossia quella di ricorrere al calciomercato per risollevare la situazione.

