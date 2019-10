Perin in Premier League, Calciomercato Juventus: nuova offerta in arrivo

Mattia Perin è ormai ai margini del progetto della Juventus: rientrato in gruppo, il suo futuro è sempre più altrove, in Premier League. Offerta in arrivo.

E’ arrivato il momento dell’addio tra la Juventus e Mattia Perin. I bianconeri, infatti, non vedono più il portiere, che in estate avrebbe dovuto trasferirsi a titolo definitivo al Benfica (trattativa saltata in quanto, durante le visite mediche, sono stati riscontrati dei seri problemi fisici), ma poi l’affare è saltato. Alcune squadre si sono fatte avanti per lui nelle settimane successive ma poi, allo stesso tempo, è andato tutto a finire in un grosso nulla di fatto. Adesso arriva un’offerta dalla Premier League e sembra essere la volta buona: lo sarà davvero?

Al momento sembra che il Watford, squadra militante in Premier League, sembra essere pronto a fare sul serio per portare in Inghilterra il ragazzo che, ormai, è totalmente fuori dal progetto della Juventus di oggi.

Decisivo è stato il ritorno di Gianluigi Buffon che di fatto è diventato il secondo di Szczesny andando ad occupare il suo ruolo, davanti a Pinsoglio che è rimasto.

Nelle prossime settimane partirà la trattativa e verrà presentata l’offerta: la speranza è che un talento cristallino come il suo possa giocare con continuità.

