Infortunio Higuain Lecce Juventus: brutto scontro di gioco per l’argentino

Infortunio Higuain Lecce Juventus: l’argentino ha avuto la peggio in uno scontro con Gabriel. Necessario l’intervento dello staff medico.

Mancavano poco meno di dieci minuti al termine di Lecce Juventus quando Gonzalo Higuain è stato vittima di un infortunio. L’argentino ha avuto la peggio in uno scontro di gioco aereo con il portiere dei pugliesi Gabriel.

Infortunio Higuain Lecce Juventus: le condizioni dell’argentino

L’uscita a valanga dell’estremo difensore del Lecce ha causato all’attaccante dei bianconeri un vistoso taglio sulla fronte. Ed è per questo che è stato necessario l’intervento dello staff medico, chiamato immediatamente dallo stesso Gabriel. Higuain è rimasto qualche minuto a terra, ma le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni. Il Pipita è infatti tornato in campo con una vistosa fasciatura in testa. Insomma, si può tirare un sospiro di sollievo.

