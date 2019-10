I figli di Gigi Buffon sono tre. Si chiamano David Lee, Leopoldo Mattia e Louis Thomas. Tre gioielli che il ragazzo ama e ai quali è stato sempre vicino.

I primi due sono nati dalla relazione con Alena Seredova, con la quale si era sposato il 16 giugno 2011. Insieme hanno avuto due figli e cioè Louis Thomas nato il 28 dicembre del 2008 e David Lee che invece è nato il 31 ottobre del 2009. I due si sono poi lasciati nel 2014. L’uomo ha avuto così un’altra grande storia d’amore, che va avanti tuttora, con la giornalista di Sky Sport Ilaria D’Amico. I due hanno avuto il 6 gennaio 2016 un figlio dal nome Leopoldo Mattia.

Figli Gigi Buffon: chi sono David Lee, Leopoldo Mattia e Louis Thomas?

Difficilmente stasera si parlerà dei figli di Gigi Buffon visto che il portierone della nazionale e della Juventus ha sempre dimostrato di voler vivere di riserbo la sua vita privata. Mai una cosa fuori posto, mai un eccesso nella vita di un grande campione che ancor prima è stato un grande uomo.

I figli di Gigi Buffon sono ragazzi molto intelligenti, semplici e con un grande cuore. Non si è parlato moltissimo di loro, ma spesso li abbiamo visti allo stadio in grado di dare a lui grandissimo sostegno emotivo. Spesso il ragazzo ha specificato di voler dare merito ai ragazzi fonte di grande emozione per lui.

