Juventus Genoa probabili formazioni, Sarri fa ancora turnover

Juventus Genoa probabili formazioni, Maurizio Sarri sembra pronto a fare ancora una volta turnover anche se dovrebbe tornare titolare dal primo minuto Cristiano Ronaldo.

Andiamo a dare uno sguardo alle probabili formazioni:

Juventus (4-3-1-2): Buffon; Cuadrado, Rugani, Demiral, De Sciglio; Khedira, Bentancur, Matuidi; Bernardeschi; Ronaldo, Dybala.

Genoa (4-3-3): Radu; Ghiglione, Romero, Zapata, Barreca; Schone, Radovanovic, Lerager; Kouamè, Pinamonti, Pandev.

Juventus Genoa probabili formazioni, l’importanza di Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo titolare nelle probabili formazioni di Juventus Genoa. La sua importanza è nota a tutti, col calciatore portoghese che è stato lasciato a riposo contro il Lecce sabato scorso. Un giocatore che risulta decisivo non solo per la sua incredibile tecnica, ma anche perché obbliga gli altri ad alzare il tiro per stare al suo passo.

Tornerà Gigi Buffon in porta, pronto a dare una giornata di riposo a Szczesny e in grado di fare come sempre la differenza. Ancora una volta sarà titolare a Torino, come capitato tutte le volte che è sceso in campo. In difesa potrebbe esserci la coppia inedita formata da Rugani e Demiral o quantomeno uno dei due in luogo di De Ligt. Sulle corsie si rivede Cuadrado per Danilo e ci sarà anche De Sciglio spostato sulla sinistra.

Centrocampo senza Pjanic

La novità delle formazioni di Juventus Genoa è l’assenza di Miralem Pjanic, giocatore imprescindibile nella squadra di Maurizio Sarri. Il calciatore sarà in panchina con Rodrigo Bentancur ancora una volta titolare. Se rinuncia al bosniaco però il mister non vuole fare altrettanto con Sami Khedira e Blaise Matuidi.

Davanti invece vicino a Cristiano Ronaldo ci sarà il solito ballottaggio tra Gonzalo Higuain e Paulo Dybala con la Joya favorito. Dietro di loro dovrebbe muoversi ancora una volta il criticatissimo Federico Bernardeschi che nelle ultime partite ha fatto un po’ fatica in quel ruolo.

